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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 07.21'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta deprem! mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Saat 07.21'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
# Deprem, Kahramanmaraş, acil

10 Şub 2024 - 10:05 - Asayiş

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