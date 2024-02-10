Motorine büyük zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru sürüyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 12 Şubat Pazartesi'yi 13 Şubat Salı'ya bağlayan gece 2 lira 55 kuruş zam gelecek.
Benzinde ise hafta başında fiyat değişimi olmayacak.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lazo - Bunlar hep Gabar'da petrol bulmanın sonuçları!!!!!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.