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Öğrencilere 'şeytan taşlama' dersi verdiler

ÇEDES projesi kapsamında Bitlis’teki bir ortaokulda öğrencilere, “hac ibadetini” öğretmek amacıyla sınıfa Kâbe maketi kuruldu. Ayrıca öğrencilere şeytan taşlama provası da yaptırıldı.

Öğrencilere 'şeytan taşlama' dersi verdiler
Öğrencilere 'şeytan taşlama' dersi verdiler
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kamuoyundaki tüm tepkilere karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) protokolü uygulanmaya devam ediyor.

Son olarak Bitlis’in Hizan ilçesinde yer alan Nurs Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla Kâbe’yi temsil eden bir maket sınıfa kondu.

Önce maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonrasında ise sınıfta şeytan taşlama provası yaptı.

Prova kapsamında öğrencilere sınıf duvarlarına taş fırlattırıldı.

Kaynak: CUMHURİYET
# Diyanet, Spor, eğitim

10 Şub 2024 - 11:00 - Gündem

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