Öğrencilere 'şeytan taşlama' dersi verdiler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, kamuoyundaki tüm tepkilere karşın Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortak yürüttüğü, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) protokolü uygulanmaya devam ediyor.
Son olarak Bitlis’in Hizan ilçesinde yer alan Nurs Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencilerine “hac ibadetini öğretmek” amacıyla Kâbe’yi temsil eden bir maket sınıfa kondu.
Önce maket etrafında tavaf eden öğrenciler daha sonrasında ise sınıfta şeytan taşlama provası yaptı.
Prova kapsamında öğrencilere sınıf duvarlarına taş fırlattırıldı.
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.