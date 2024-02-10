- Ekonomi

Borsa haftanın en çok kazandıranı oldu

Bu hafta yatırım araçlarının performansında Borsa İstanbul öne çıktı. BIST 100 endeksi yüzde 4,39'luk değer artışıyla ilk sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı
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Borsa haftanın en çok kazandıranı oldu mask

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,39, dolar/TL yüzde 0,73, altının gram fiyatı yüzde 0,30, Euro/TL yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.694,94 ve en yüksek 9.045,97 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,39 değer kazanarak 9.045,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,30 artışla 1.995 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,28 artarak 13 bin 409 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 273 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 283 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,73 değer kazanarak 30,6850 liraya, avro yüzde 0,56 artışla 33,1070 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,56 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,60 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,58 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
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10 Şub 2024 - 11:12 - Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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