Mehmet Kavan Yapı’dan 3 Yeni Proje!

Mehmet Kavan Yapı CEO’su Ömer Eren Kavan 2024’te 3 yeni konut projesine başlayacaklarını duyurdu.

Oldtown Çayırköy, Kavan Flats ve Alya Kabaoğlu projelerinde 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 tipi daireler ve üstün nitelikli villalar ile bir çok seçenek sunan Mehmet Kavan Yapı, . Şehrin karmaşasından uzak, doğayla iç içe bir yaşam arayanlara hitap ederek, konforlu yaşam alanları ve sosyal olanaklarıyla öne çıkıyor.

Gayrimenkulun mevcut dönem içerisinde en karlı yatırım aracı olduğunu söyleyen Kavan,

“Kocaeli, son yıllarda büyük bir gelişim gösterdi ve bu durum özellikle gayrimenkul sektörünü etkiledi. Kocaeli, endüstriyel bir şehir hem de doğal güzelliklere sahip bir bölge.

Şehrin dinamik yapısına göre planladığımız bu projeler, modern mimari anlayışıyla tasarlanmış, konforlu ve güvenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Hem yatırım yapmak isteyenler hem de kendi evine sahip olmak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyoruz. “ dedi.

Ömer Eren Kavan, şehrin gelişen yapısı ve sunduğu olanaklarla birlikte Mehmet Kavan Yapı olarak kaliteli ve güvenilir konutlar sunmaya devam edeceklerini belirtti.