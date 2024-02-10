3 milyar dolarlık tahvil ihracı

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, bakanlık hesaplarına 15 Şubat’ta girecek. 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, getiri oranı yüzde 7.875 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27’si ABD, yüzde 20’si Orta Doğu, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.