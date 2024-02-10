- Ekonomi

3 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine 3 milyar dolarlık tahvil ihracı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılın dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden tahvil ihracı için BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e 8 Şubat’ta yetki verildi.

3 milyar dolarlık tahvil ihracı mask

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 3 milyar  dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, bakanlık hesaplarına 15 Şubat’ta girecek. 15 Mayıs 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, getiri oranı yüzde 7.875 oldu. İhraca yaklaşık 300 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 42’si Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 27’si ABD, yüzde 20’si Orta Doğu, yüzde 6’sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4’ü Türkiye ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Kaynak: MİLLİYET
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10 Şub 2024 - 11:35 - Ekonomi

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