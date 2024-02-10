BAŞKAN KOCAMAN, GENÇLERLE COUNTER STRİKE OYNADI

31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına aralıksız devam eden Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ve AK gençlerin organizasyonu Counter Strike turnuvasına katıldı. Çok iyi ir performans sergilen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman bu güzel anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.