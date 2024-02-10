AKP'li Ömeroğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı

AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Aday tanıtımının ardından ilçede coşku ile karşılanan Ömeroğlu, seçim çalışmaları kapsamında başladığı ziyaretlerinin ilkini Cumhur İttifakı ortakları olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar ve yönetimine gerçekleştirdi.

EN BÜYÜK DESTEK DİLOVASI’NDAN GELECEKTİR

AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM yönetimi ve parti yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Adayı Ömeroğlu, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile ilçemize hizmet için aday gösterildik. Cumhur ittifakı olarak gireceğimiz bu seçimde halkımızın bizden beklediği mutlu, huzurlu ve yaşanılabilir bir Dilovası’nı inşa etmek için çalışacağız. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimizi daha güzel hale getireceğiz. Halkımızın yaşam kalitesini artıracağız. İnşallah çıktığımız bu yolda Cumhur İttifakı olarak Ak Partimize ve Cumhur ittifakımıza en güçlü destek de Dilovası’ndan gelecektir.” dedi. MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar ise ziyaretten dolayı Ömeroğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek. Gece demeden gündüz demeden Cumhur İttifakının başarısı ve ilçemizin geleceği için çalışacağız.” diyerek Ömeroğlu’na destek verdi.

ÖMEROĞLU’NDAN KAMU KURUMLARINA ZİYARET

Daha sonra ziyaretlerini sürdüren AKP Dilovası Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında resmi kurum ve kuruluşlara, STK’lara ziyarette bulundu.