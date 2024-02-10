Akgün "Depremden önce inşa edilen yapıları taramak üzere sahaya indik"

TMMOB'a bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şubesi’nin 14. Dönem Genel Kurulu, bugün Kocaeli Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul’a; TMMOB Kocaeli İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İMO Kocaeli Şubesi’nin Kurucu Başkanı Keramettin Gençtürk ile üyeler katılım sağladı. Genel Kurulda ilk olarak İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, üyelere seslendi.

UTKAN MUTMAN’I UNUTMADI

İMO’nun geçmiş dönem başkanı Utman Mutman’ı anarak sözlerine başlayan Akgün, konuşmasında şunları söyledi: “2022 yılında kaybettiğimiz 13. Dönem Şube Başkanımız Doç. Dr. Utkan Mutman hocamızı saygı, sevgi ve rahmet ile anıyorum. Utkan hocamızdan sonra devraldığım başkanlık görevini layığıyla yerine getirmek için elimden gelen gayreti gösterdiğimi belirtmek istiyorum. İnşaat mühendisleri odası Kocaeli şubesi; temsilcilikten şubeye dönüştüğü 1998 yılından beri Gebze temsilciliğimiz ile bugün 4000’den fazla üyesi ile büyük bir meslek örgütü; büyük bir aile haline gelmiştir. Odamız, gerek üyelerinin meslek hayatlarında karşılaştığı her türlü problemin çözümünde, gerekse güzel şehrimiz Kocaeli’yi ilgilendiren konularda her dönem önemli çalışmalara imza atmıştır.

‘EN ÖNEMLİ STK OLDUK’

Hem meslek örgütümüzün belli bir saygınlığa ulaşmasında, hem de şehrimizin sorunlarına çözümler üretme noktasında en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi olmuştur. Şubemizin bu kazanımlarını geçmişe dönük ve şimdi gözden geçirdiğimizde şehrimizin yönetimlerindeki ve ticari hayattaki Meslektaşlarımızın çok önemli etkileri olmuştur. Ben de mensubu bulunmaktan onur duyduğum bu aile adına 1.5 yıldır şube başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu görev doğrultusunda meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmenin yanında kentimizin yönetiminde de söz sahibi olmalarına olanak sağlamaya çalıştık.

‘ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİK’

Geçen sene 6 Şubat Pazartesi sabaha karşı etkisi ve kapladığı coğrafya bakımından son yüzyılın en büyük afetlerinden Kahramanmaraş merkezli depremler ile uyandık. Derin bir acı yaşadık ve hala yaşıyoruz. Bu süreçte acıyı paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma ruhumuzun ne kadar güçlü olduğunu gördük. Her birimiz bir şeyler yapabilme, bir yerinden tutabilme çabası içinde yerimizde duramadık. Depremde kamu ve yerel kurum ve kuruluşların yanında Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Şubesi olarak gönüllü meslektaşlarımız ile depremin ilk gününde hızla harekete geçerek arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunarak deprem yaralarının sarılması için önemli bir rol üstlendik.

‘BU GURUR HEPİMİZİN’

6 Şubat'taki Kahramanmaraş depreminin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi desteğiyle başlatılan ‘Kocaeli İli Yapı Envanter Stoku Protokolü’ kapsamında kentteki 1999 gölcük depremi öncesi yapılan bütün binaları incelemek için protokole imza attık. Aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile teknik iş birliği protokolünde beraber çalışmalar yürüttük. Proje kapsamında eğitim verilen 120 inşaat mühendisi meslektaşımızla, 1999'daki depremden önce inşa edilen yapıları taramak üzere sahaya inerek temmuz ayında çalışmalara başladık ve Aralık ayında projeyi başarıyla sonlandırdık. Bu proje ile Türkiye’ye örnek bir şube olduk. Güçlü bir geleneği olan İMO Kocaeli Şubemiz yaptığı çalışmalarla göz doldurdu. Bu gurur hepimizin.

‘BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ’

Biz mesleğimize ve tabi ki üyelerimize hizmet etme gayreti içinde olurken kurumlar arası ilişkilerimize ve iş birliği çalışmalarımıza da önem verdik. Herkesin benimsediği bir yönetim anlayışı içinde hareket etmeye çalıştık. Bu zor koşullara rağmen umudumuzu tüketmemek için her zamandan daha çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kavrayıcı ve kapsayıcı bir anlayışla birliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Gerek toplumsal ölçekteki hak kayıplarımızı gidermek, gerek meslek alanımızdaki kayıplarımızı gidermek için bugün daha çok birlik ve dayanışma içinde olmamız önem taşıyor.

‘GÖREVİMİZİ TAMAMLIYORUZ’

Bugün itibariyle 13. Dönem Yönetim Kurulu olarak görevimizi tamamlıyoruz. Bu çerçevede son 2 yıldır büyük bir gururla yürütmekte olduğum inşaat mühendisleri odası Kocaeli şube başkanlığına önümüzdeki dönem için de yeniden adayım.

Hedefimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğimize, meslektaşlarımıza, şehrimize ve ülkemize hizmet etmektir. Geçmişte yaptıklarımız irdelendiğinde gelecekte neler yapabileceğimiz daha iyi anlaşılacaktır.”

SEÇİMLER YARIN

Genel Kurul’un ardından seçimler ise yarın Kocaeli Ticaret Odası’nda saat 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 4 bin 9 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede, mevcut başkan Ali Akgün tekrar aday olduğunu açıkladı. Kongrede, 7 asil ve 7 yedek yönetim kurulu üyesi ile birlikte 21 kurultay delegesi de belirlenecek.

ASİL LİSTE

1- Ali Akgün

2- Şerafettin Vural

3- Önder Yalçınkaya

4- Behra Sayan Erşan

5- Halis Furkan Kocakulak

6- Serkan Akyıldız

7- Nebi Suna

YEDEK LİSTE

1- İsmail Yaruk

2- Fatih Gümüş

3- Hüseyin Aygül

4- Rabia Gümüş

5- Cantuğ Akyıldız

6- Hasan Şatıroğlu

7- İlker Alpaydın

ÜST KURUL DELEGELERİ: İsmail Yaruk, Lütfü Akbalık, Kahraman Bulut, Aykut Bozkurt, Cihan Bahadır Yaşar, Batuhan Bayındır, Ömer Semih Yurt, Mehmet Dinç, Ziya Özhan, Furkan Bozan, Elif Büberci, Çağdaş Kara, Sultan Yonarlar, Nevzat İlker Ural, Fayik Ortaç, Emrah Çalış, Batuhan Üretürk, Halil Ardıç, Murat Bayzin, Ali Aytaç Aydemir, Furkan Özkal.