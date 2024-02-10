Bünyamin Çiftçi, esnaflarla bir araya geldi

AKP Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, saha ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde güne başlayan Başkan Çiftçi, gün boyunca Çayırovalılarla bir araya gelip, istişare etmeyi sürdürüyor. Bu bağlamda bugünkü ilk durağı Çayırovalı esnaf olan Başkan Çiftçi, Adnan Kahveci Caddesi esnaflarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Programa Başkan Çiftçi’nin yanı sıra AKP Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş ve çok sayıda Adnan Kahveci Caddesi esnafı katılım gösterdi. Programda ilk olarak selamlama konuşması gerçekleştiren MHP Çayırova İlçe Başkanı Akkuş, “Malumunuz seçim sürecimiz başladı. Bu cadde esnafımızın üstüne düşeni en güzel şekilde yapacağından şüphem yok. Bu caddede yıllardır biz de beraberdik. İnşallah hepimiz için hayırlara vesile olacak bir seçim olacağını düşünüyorum. Hiç kimsenin incinmeden kırılmadan devam edeceği güzel bir seçim olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR OY ALACAĞIZ”

AKP İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ise, “Bu caddede hepimiz birbirimizi tanıyoruz uzun yıllardır. Cumhurbaşkanımızın olurlarıyla aday gösterilen Bünyamin Çiftçi başkanımız bildiğiniz gibi bizlere Cumhurbaşkanımız tarafından emanet edildi. Bizler de onla beraber çalışmalarımıza başladık. Cumhur İttifakı’mızla birlikte Çayırova’mızda güzel bir oy alacağımızı düşünüyorum. Sizlerin de üstüne düşeni yapacağından şüphemiz yok” açıklamalarında bulundu.

“ESNAFLARIMIZLA HEP BİR ARAYA GELDİK”

İlçe başkanlarından sonra programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Bugüne kadar birçok kez bir araya geldik. Amacımız 2019 yılında seçim sürecinde şehrimizi birlikte yöneteceğiz diye ifade etmiştik. Amacımız siz değerli kardeşlerimizi dinleyerek, fikirlerini almak. 5 yıl boyunca bu mekanda ve farklı mekanlarda esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu şekilde ortamlarda bir araya gelme istememizdeki sebep de şu, daha kaliteli zaman geçirelim. Varsa fikir ve önerilerinizi alalım istiyoruz ve daha geniş bir vakitte zaman geçirelim istiyoruz. Daha çok siz konuşun istiyoruz ve bu noktada fikirlerinizi alacağız.

“BEYANNAMEMİZİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRDİK”

2019 yılında vatandaşlarımıza şunları yapacağız diye sunduğumuz beyannamemizden sadece bir projeye başlayamadık. O da kültür evi projesi. Onun da proje çizimi tamamlandı ihaleye hazır. Onun yerine daha acil olduğunu düşündüğümüz hizmetlerimizi yaptık. İki tane kitap kahveyi yaptık. Şekerpınar’da bilgi evi, sağlık ocağı ve çevre kampüs düzenlemesini gerçekleştirdik. Yenimahalle’de sağlık ocağı, spor salonu ve muhtarlık ofisini yaptık. Sokak hayvanlarımız için rehabilitasyon merkezini yaptık. Birinci millet bahçemizi tamamladık, ikincisini yapıyoruz. Bunun gibi birçok proje yaptık ve beyannamemizi biz fazlasıyla yerine getirmiş olduk.

“BİZİ YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Önümüzdeki süreçte beyannamemizi yine size sunacağız ve Çaırova’mızın ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz. Ben sizlere bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Kovid süreci geçirdik, deprem oldu ama biz her daim vatandaşımızın yanında olduk. Kovid sürecinde özveriyle çalıştık. Deprem oldu, 5.5 ay boyunca deprem bölgesindeydik personellerimizle birlikte. Kolay bir 5 sene geçirmedik ona rağmen rabbimizin yardımı sizlerin desteğiyle yol yürüdük” dedi.

ESNAFLARDAN BAŞKAN ÇİFTÇİ’YE DESTEK

Konuşmaların ardından esnaflardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Çiftçi, deprem noktasında görev süresi boyunca hayata geçirdiği çalışmalardan bahsetti. Öte yandan Adnan Kahveci Caddesi esnafının sorun ve önerilerini de dinleyen Çiftçi, iletilen konularla bizzat ilgileneceğinin de altını çizdi. Programda esnaflar, Başkan Çiftçi’ye teveccüh gösterip destek olacaklarını da belirtirken, görüşme günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.