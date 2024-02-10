Başkan Büyükakın, hizmet içi eğitimin açılış programına konuk oldu

Sosyal hizmetlerden spor ve sağlık hizmetlerine kadar hayatın birçok farklı alanda Kocaelililere hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin gençlerin gelişiminde model ve ödüllü gençlik projesi olan ‘Kılavuz Gençlik’ her geçen yıl fark oluşturan eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. Gençliğe yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde hizmet içi eğitimlere de oldukça önem veriliyor. Hizmet içi eğitimin açılış programına konuk olan Başkan Büyükakın, Büyükşehir’in kılavuz Gençlik modelinin gençlere pusula gibi yol gösterdiğini söyledi.

GELİŞİM SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde görev yapan eğitmen ve personellerin katılım sağladığı hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Kurumlarda bulunan tüm personelin katılım gösterdiği 3 günlük programda kişisel gelişim, mesleki gelişim ve motivasyon eğitimleri kapsamında; Neden Kılavuz, Gençlik Psikolojisi, Kurumsal Kimlik, Çözüm Odaklı İletişim, Değer Eğitimi, Eğitim Teknolojileri, Etkili Sunum, İletişim ve Motivasyon konulu seminerler gerçekleştirildi.

PROGRAMIN AÇILIŞINI BÜYÜKAKIN YAPTI

Kongre Merkezi’nde açılışı yapılan eğitim programında, kurumlarda çalışan eğitmen ve personele sohbet havasında bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kılavuz Gençlik modeli deniz feneri gibi orada duracak, herkes yolunu bulacak ya da elinize aldığınızda bir pusula gibi yolunuzu gösterecek” ifadelerini kullandı.

“NİÇİN SORUSU MAKSATLA BAĞINIZI KURAR”

“Bir sürü soru cümlesi vardır. Bunların içerisinde bulunan ‘niçin’ sorusu sizi maksada bağlar” diyen Başkan Büyükakın, “Yapılan şey yapılmasına gerekçe olan sebebi ortaya koyar. O halde yaptığınız birçok şeyin ‘niçin’ini düşünerek başlamanız lazım. Peki sadece ‘niçin’ sorusunu sormak kafi gelir mi? Eğer sizin ölçü skalanız yanlışsa, değerler sisteminiz yerine oturmamışsa o zaman ‘niçin’ sorusuna mesela ‘kariyer için’, ‘üniversitede hoca olmak için’ gibi cevaplar verirsiniz. Varlık felsefesiyle bağlantılı olmayan ‘niçin’leriniz varsa o zaman bu sizin için kıymetli olmaktan çıkar. Varlık felsefesiyle bağınız yoksa varlık dünyasındaki varlığınızın bir anlamı yoktur. Yok hükmündesinizdir” ifadesini kullandı.

“KILAVUZ GENÇLİK, PUSULA GİBİ YOL GÖSTERECEK”

Değerler sisteminden bağı kopuk bir faaliyetin aslında sonu hüsranla bitecek bir faaliyet olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Sadece refahın ve zenginliğin peşinde koşan bir gayretin sonu hüsranla sonuçlanır. Değerler sistemiyle bağınızı kurduğunuzda her şey yerli yerine oturmaya başlıyor. Kılavuz Gençlik dediğimiz model aslında adı üstünde kılavuz bir model. Öyle bir şey yapalım ki gençlerimiz bir yanıyla bu değerler sistemiyle bağını dosdoğru kursun, diğer yanıyla dünyayı çok iyi anlasın, o şartlara göre yetişsin, bir diğer yanıyla da kendi uzmanlık alanında başarılı olsun, spor yapsın, müzikle ilgilensin” dedi.

“YETİŞTİRDİĞİM İNSAN DÜNYAYI KURTARACAK”

Eğitmenlere, farkında olmadan bir tane çocuğun hayatını kurtarabileceklerini ya da Türkiye’ye çok büyük faydası olacak bir isim yetiştirebileceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Elinizden geçen çocukların yarın gerçek hikayesinin ne olacağını bilmiyorsunuz. Kılavuz Gençlik modeli, kendisi aynı zamanda bir kılavuz olma özelliğine sahip her biri tek başına liderlik yapan arkadaşlardan oluşan bir yer. Aslında sizin her birinizin liderlik etmesi öngörüldü bu model tasarlanırken. ‘Bu dünyayı ben kurtaracağım, benim yetiştirdiğim insan bu dünyayı kurtaracak’ gibi bir motivasyonla çalışmanızı bekliyoruz. Neye vesile olacağınızı bilemezsiniz. Küçücük bir şey koskoca bir değişikliğe sebep olabilir” dedi.