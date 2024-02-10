Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Şimşek’in ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri’nden Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ta katıldı. Bakan Şimşek valilik ziyaretinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulunacak
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Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.