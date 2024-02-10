10 Şub 2024 - 12:42 - Gündem

Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti.