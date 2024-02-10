- Gündem

Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti mask
Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Haber albümü için resme tıklayın

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valiliğini ziyaret etti. Bakan Şimşek’in ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri’nden Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş’ta katıldı. Bakan Şimşek valilik ziyaretinin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ziyarette bulunacak

Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti
Bakan Şimşek, Vali Yavuz’u ziyaret etti
# Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Kocaeli İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, sadettin hülagü, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, ziyaret, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bakan şimşek

10 Şub 2024 - 12:42 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.071.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL