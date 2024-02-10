Seçimden sonra kredi kartına ayar geliyor

Tolga Uğur

İKTİDARIN, vatandaşın sürekli artan fiyatlar karşısında son güvencesi olan kredi kartları üzerindeki baskıyı artıyor. Kredi kartı harcamaları enflasyonun çok üzerinde artarak yıllık bazda 2.5 kat yükseldi. Ekonomi yönetimi ise 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından kart kullanımını sınırlayacak tedbirler alınacağını vurgulamaya devam ediyor. Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini aylık yüzde 3.66 seviyesinde sabit tutuyor. Ayrıca tüketici kredisinde aylık faizler ise yüzde 3.79-yüzde 4.50 aralığında bulunuyor. Bu yüksek faizlere rağmen enflasyonun ateşi sönmediği için vatandaşlar masraflarını karşılayabilmek adına kartlara yüklenmeye devam ediyor. 2 Şubat haftasında haftalık bazda yüzde 17 artışla 240 milyar liralık kartlı harcama yapıldı. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borcu ise 2 Şubat haftasında 1 trilyon 247 milyar liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar’dan sonra yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarına düzenleme sinyali verdi. Karahan, bu hafta kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalar hazırladıklarını söyledi.

NELER BEKLENİYOR?

Kulis bilgilerine göre kredi kartlarıyla ilgili masada birkaç formül bulunuyor. İlk seçenek, Haziran 2022’den bu yana değiştirilmeyen asgari ödeme tutarının yükseltilmesi olarak belirtiliyor. Kredi kartı limitlerine kısıtlama getirilebileceği de konuşuluyor. Ayrıca kartlara taksit sınırlaması uygulanması da kulislere yansıyan bilgiler arasında bulunuyor. Ayrıca dün Finansal İstikrar Komitesi tüketici kredileri başlığıyla toplandı.

‘Hata olur tepki toplar’

KREDİ kartlarına düzenleme ihtimaliyle ilgili Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, “ Büyük hata olur” dedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Alkin, “Kredi kartı harcamalarındaki artışın yükselen fiyatlar olduğunu idrak etmeden atılacak adımların büyük bir hata ve büyük bir hoşnutsuzluk yaratacağını söylemem lazım” ifadelerini kullandı. Alkin, insanların zaruri ihtiyaçlarını kredi kartıyla karşıladığını hatırlattı. 1.25 trilyon liraya dayanan kredi kartı borcunun 706 milyar lirası taksitsiz harcamalardan oluşuyor.

Kaynak: SÖZCÜ