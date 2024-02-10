Afobe transferi neden olmadı? İşte detaylar:

UÇAK BİLETİNE KADAR ALINMIŞTI
Kocaelispor, Douglas Tanque’nin takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına girmiş ve birçok oyuncu ile görüşme gerçekleştirmişti. Temsilcimiz, son olarak Benik Afobe ile her konuda anlaşmış ve oyuncunun uçak biletine kadar almıştı. Devre arası transfer sezonunun bitimine saatler kala Al Dhafra takımı, oyuncunun transferini askıya aldı ve görüşmeleri sonlandırdı. Kesin gözüyle bakılan Benik Afobe transferi de bu şekilde gerçekleşmemiş oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.