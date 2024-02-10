- Spor

Afobe transferi neden olmadı? İşte detaylar:

Kocaelispor’da, devre arası transfer süreci bir hayli hareketli geçti. Temsilcimiz önceki gün, Al Dhafra FC takımında forma giyen tecrübeli golcü Benik Afobe ile anlaşmıştı. Ancak Al Dhafra son dakikada pürüz çıkararak transferin gerçekleşmesini engelledi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Afobe transferi neden olmadı? İşte detaylar: mask

UÇAK BİLETİNE KADAR ALINMIŞTI

Kocaelispor, Douglas Tanque’nin takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına girmiş ve birçok oyuncu ile görüşme gerçekleştirmişti. Temsilcimiz, son olarak Benik Afobe ile her konuda anlaşmış ve oyuncunun uçak biletine kadar almıştı. Devre arası transfer sezonunun bitimine saatler kala Al Dhafra takımı, oyuncunun transferini askıya aldı ve görüşmeleri sonlandırdı. Kesin gözüyle bakılan Benik Afobe transferi de bu şekilde gerçekleşmemiş oldu.
# oldu, Kocaelispor, transfer

10 Şub 2024 - 13:12 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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