Afobe transferi neden olmadı? İşte detaylar:

UÇAK BİLETİNE KADAR ALINMIŞTI

Kocaelispor, Douglas Tanque’nin takımdan ayrılmasının ardından golcü arayışına girmiş ve birçok oyuncu ile görüşme gerçekleştirmişti. Temsilcimiz, son olarak Benik Afobe ile her konuda anlaşmış ve oyuncunun uçak biletine kadar almıştı. Devre arası transfer sezonunun bitimine saatler kala Al Dhafra takımı, oyuncunun transferini askıya aldı ve görüşmeleri sonlandırdı. Kesin gözüyle bakılan Benik Afobe transferi de bu şekilde gerçekleşmemiş oldu.