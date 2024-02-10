- Gündem

Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valiliğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarette etti.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti mask
Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti
Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti
Haber albümü için resme tıklayın

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valiliğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarette etti. Bakan Şimşek, KBB’deki ziyarettinin ardından iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirmek üzere Gebze’ye ziyarette bulunacak.

Bakan Şimşek’in ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri’nden Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de katılım sağladı.

Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti
Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti
# Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sadettin hülagü, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek, Kartepe, Başiskele, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ziyaret, bakan şimşek

10 Şub 2024 - 13:32 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.071.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL