Bakan Şimşek, Başkan Büyükakın’ı ziyaret etti

Hazine ve Maline Bakanı Mehmet Şimşek bir dizi ziyaret gerçekleştirmek adına bugün Kocaeli’ye geldi. Bakan Şimşek ziyareti kapsamında Kocaeli Valiliğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni ziyarette etti. Bakan Şimşek, KBB’deki ziyarettinin ardından iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirmek üzere Gebze’ye ziyarette bulunacak.

Bakan Şimşek’in ziyaretine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra AKP Kocaeli Milletvekilleri’nden Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’de katılım sağladı.