CHP İl SKM Başkanı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri partide gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantılarında Mart ayında yapılacak seçimde örgütün en kritik görevlerinden birini üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı'nı belirledi.

SELMAN YILDIRIM' DA OLACAK

Uzun yıllar Sefa Sirmen'in İzmit Belediye Başkanlığı ve daha sonra 1994 yılında oluşan İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevler yapan Murat Sirmen, CHP İl SKM Başkanı oldu. Murat Sirmen' in ekibinde Selman Yıldırım' ında olacağı öğrenildi.