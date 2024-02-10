- Siyaset

CHP İl SKM Başkanı belli oldu

Uzun yıllar Sefa Sirmen'in İzmit Belediye Başkanlığı ve daha sonra 1994 yılında oluşan İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevler yapan Murat Sirmen CHP II SKM Başkanı oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
CHP İl SKM Başkanı belli oldu mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri partide gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantılarında Mart ayında yapılacak seçimde örgütün en kritik görevlerinden birini üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı'nı belirledi.

SELMAN YILDIRIM' DA OLACAK

Uzun yıllar Sefa Sirmen'in İzmit Belediye Başkanlığı ve daha sonra 1994 yılında oluşan İzmit Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevler yapan Murat Sirmen, CHP İl SKM Başkanı oldu. Murat Sirmen' in ekibinde Selman Yıldırım' ında olacağı öğrenildi.
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10 Şub 2024 - 13:34 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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