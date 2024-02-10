NEDEN MEYVE SUYU İÇMİYORUZ?

A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

C vitamini içeriyor diye kış boyu bol miktarda içilen portakal suyundan C vitamini değil de bol miktarda şeker alındığını öğrendiğimizden beri portakal suyu içmiyoruz.

Şeker ve C vitamini moleküllerinin yapısı birbirine çok benziyormuş. Şekerle birlikte alındığında bağışıklık hücreleri akyuvarların içine giren C vitamini değil şeker oluyormuş. Fazla şeker almak ise önce insülin direnci sonrasında diyabete yol açıyor.

Uzmanlar sadece az miktarda nar suyu içilebileceğini söylüyorlar. Biz de Bakü’ye gittiğimizde nar suyu içmiştik.

Sağlıklı yaşam yolculuğumuzda ikinci dönüm noktasına gelmemizi sağlayan Tahıl Beyin kitabının yazarı nörolog Dr. David Perlmutter aşağıda okuyacağınız yazıda meyve suyunun zararlarına değiniyor.

MEYVE SUYU SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR!

“Dr. David Perlmutter, meyve suyunun sağlıklı bir tercih olarak yaygın bir şekilde tanıtılmasını eleştiriyor ve yüksek şeker içeriğinden kaynaklanan sağlık risklerine dikkat çekiyor.

JAMA Pediatrics dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, günlük %100 meyve suyu tüketiminin hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kilo alımına neden olabileceğini ortaya koyuyor. Meyve bütün olarak yendiğinde içerdiği lif tokluk sağlıyor. Oysa meyve suyundaki sıvı kalori kilo almaya yol açıyor. Amerikan Pediatri Akademisi, çocuklar için meyve suyu tüketimini sınırlı bir şekilde öneriyor ve 6 yaş altındakiler için daha sıkı kurallar uygulanmalı diyor.

Dr. Perlmutter şekerli ürünleri teşvik eden endüstrilere karşı saygın dergilerin gerekli bir mücadele sunmasından memnuniyet duyduğunu belirtiyor. Ayrıca aşırı şeker alımının vücudun enerji üretimini sağlayan mitokondrilerin sağlığına zarar verdiğini de belirtiyor.”

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Kaynak: https://drperlmutter.com/fruit-juice-threatens-health/