Çınar Akademi’de Kurum Kabul Sınavları başladı

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri üniversite sınavına hazırlamaya devam ediyor. Uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kaynak kitap desteğinin sağlandığı Çınar Akademi, yeni dönem öğrencilerini bekliyor. 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler için gerçekleştirilen kurum kabul sınavlarının ilki gerçekleştirildi. Sınav öncesi Çınar Akademi’ye giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gençlerle sohbet ederek gençlere sınavda başarılar diledi.

YOĞUN TALEP ÜZERİNE EK OTURUM AÇILDI

Birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitesine yerleştiren Çınar Akademi, 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı için kurum kabul sınavı gerçekleştiriyor. Gençler bugün ve yarın saat 10.00 ve 14.00’da ek oturumla birlikte toplam 5 oturuma girecek. Yoğun talepten dolayı bugün saat 17.00’da ek oturum açıldı.

“TAMAMEN ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYORUZ”

Başkan Hürriyet sınav öncesi yaptığı açıklamada, “Çınar Akademimizin yeni dönem öğrencilerini belirleyecek olan Kurum Kabul Sınavını gerçekleştirmekten dolayı heyecanlıyız. Toplamda 5 ayrı oturum olacak bugün ilk oturumumuzu yapıyoruz. Bugün 2 yarın da 2 oturum olacak. Kapasitemiz 120 civarında ama 560’ın üzerinde bir başvuru aldık. Yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Burada tamamen ücretsiz eğitim veriliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayan bir eğitim kurumuna sahibiz.

“2 YILDA MARKA DEĞER OLUŞTURDUK”

Özellikle dershane fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Birden fazla çocuğu olan aileler çocuklarını dershaneye göndermekte zorlanıyor. Göreve geldiğimizde ilk yapmak istediğimiz işlerden bir tanesi Çınar Akademi’yi kurmaktı. Çok şükür ki başardık. Gördük ki talep de çok fazla. Demek ki kapasiteyi arttırmak gerekiyor demek ki yeni yeni Çınar Akademiler kurmak gerekiyor. Burası 2 yıllık bir kurum. 2 yılda çok ciddi bir marka değer oluşturduk. Öğretmenlerimizin bütün öğrencilerimizle tek tek ilgilenmeleri onların hayallerine giden yolu açacak emeği vermeleri çok kıymetli.

“HERKESE DESTEK VERMEK İSTİYORUZ”

Sınavlar önemli ama sınavı kazanamamak da hayatın sonu değil. Veliler olarak başarıda da başarısızlıkta da her zaman çocuklarımızın yanındayız. Çocuklarımızın sınavlara en iyi şekilde hazırlanarak istedikleri üniversitelere yerleşmeleri çok kıymetli. Sınavlara hazırlanmak adına Çınar Akademide eğitim görecek öğrencilerimizi kabul edeceğimiz sınavlar bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınavı geçerek yeni dönemde öğrencimiz olacak gençlere sonsuz başarılar diliyorum. Yeni dönemde tekrar göreve geldiğimizde bu Çınar Akademilerden çok daha fazla açacağız. Kapasiteyi çok daha fazla büyüteceğiz. Belki de sınavlarla değil de herkese destek verebileceğimiz bir sisteme kavuşturacağız Çınar Akademi’yi.

“HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çınar Akademi aynı zamanda mahallelerde ücretsiz LGS kursları veriyor. 10 mahallede kurs hizmeti veriyoruz ama bu kursları da daha büyütüp geliştireceğiz. Eğitime destek çok önemli. Gençleri çok önemsiyoruz. Biz gençlerin belediyesiyiz. O yüzden de gençlerin geleceğine katkı sunmak anlamında çok ciddi bir emek veriyoruz. Mesai mefhumu olmaksızın halkımız için çalışmaya devam ediyoruz. Bütün deneme yayınlarımız Çınar Akademi’de ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Emek veren kadromuza çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm gençlerimizin yolları açık olsun.

“SINAVLARIMIZI ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ”

Sınavımız tamamen şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Kendim dahil olmak üzere ne kreşlerimiz de ne Çınar Akademi’de 1 tane bile kontenjan ayırmışlığım yoktur. Hiçbir şekilde kimseye siyasi bir değerlendirme yapmadan tamamen sınav sonuçlarına göre değerlendirme yapılıyor. Çocuklarımız ne başarı elde ettilerse o sınav sonuçları yukarıdan aşağı sıralanıyor kim sınavda başarılı olduysa o kurumumuza kabul ediliyor. Bu konuda hiçbir ailenin ne sosyoekonomik durumu ne siyasi görüşü, ne ideolojisi hiçbirine bakmıyoruz.

“ÇINAR AKADEMİ DAHA DA BÜYÜYECEK”

Biz gerçekten başarılı çocuklarımızın önünü açmaya çalışıyoruz. Tamamen adalet ve eşitlik duygusuyla hareket ediyoruz. Sınavı da öğretmenlerimiz ve Sarıyer Akademi ile beraber onların destekleriyle birlikte şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Çınar Akademi daha da büyüyecek, daha da gelişecek, daha nitelikli hale gelecek, marka değerini Türkiye’ye duyuracak. 2 yılda çok güzel işler başardık İnşallah bundan sonraki süreçte de alanında uzman öğretmenleri de kadromuza katarak büyüyeceğiz.

“VERDİĞİMİZ HİZMET PAHA BİÇİLEMEZ”

Başkan Hürriyet’in ardından söz alan İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Burcu Bineklioğlu, “Çınar Akademi’de çok güzel bir yola çıktık. 2 yıldır hizmet veriyoruz. Yaptığımız hizmetin karşılığı hiçbir şekilde para olamaz. Yani bir değer biçemeyiz. Burada tüm hizmetimiz ücretsizdir. Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirebilmeleri adına her şeyi yapıyoruz. Haftanın 5 günü eğitimimiz var. 12’inci sınıflarımız hafta içi 17.00 – 19.00 arası burada oluyorlar. Hafta sonları cumartesi günü de 6 saat ders görüyorlar.

“TÜM KADROMUZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Hayalimiz 5’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar tüm öğrencilere dokunmak. İnşallah yeni dönemde de bunun önünü açacağız. Özel ders fiyatları çok yüksek seviyelerde. Aileler bu rakamları karşılamakta güçlük çekebilir. Buradaki çocuklarımız da velilerine destek olabilmeyi istiyorlar. Onları çok güzel üniversitelere yerleştirmek istiyoruz. Tüm kadromuz canla başla çalışıyor. Öğrencilerimize her dersten ayrı ayrı set kitaplarımızı veriyoruz. Derslerde akıllı tahta sistemi kullanılıyor. Burada her şey yeni sisteme göre dizayn edildi” diye konuştu.