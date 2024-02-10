Birlikte yaşadığı kadının oğlu tarafından bıçaklandı!

Osmangazi Mahallesi Çekirge Mahallesi Günaydın Sokak'taki bir evde birlikte yaşayan Erol Kutlu (38) ile H.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kutlu'nun, H.D.'nin oğlu E.D. (15) tarafından bıçakla yaralandığı adrese, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.D.'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.