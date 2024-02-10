BAŞKAN MENGÜNOĞUL AMELİYAT OLDU

Belinden ameliyat olan Derince Deva Partisi Teşkilat Başkanı ameliyatını gerçekleştiren Prof.Dr Mehmet tokmak ve ekibine ve hastane çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini dile getirirken, Deva partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep sudan ve parti çalışma yol arkadaşlarına teşekkürlerini dile getirdi.

Diğer siyasi partilerden CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe'ye, CHP meclis üyesi Yakup Deniz'e, CHP meclis üyesi Yılmaz Filiz'e ve Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanı Fuat Katkaya ve geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.