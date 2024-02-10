Karşıyaka Koleji Kadın FK şov: 3-1

MERVE TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU, SÜMEYYE NOKTAYI KOYDU
TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Koleji, Avni Kalkavan Sahası’nda Bursa Soğanlıspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan kızlarımız Merve Şıkkibar ile öne geçti. Şıkkibar tecrübesini konuşturarak 2. golü de kaydetti. Daha sonrasında sahaneye Sümeyye Yener çıktı. Sümeyye takımının son golünü attı ve ilk devre 3-0 Karşıyaka Koleji’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Bursa Soğanlıspor maçın son dakikalarında golü buldu ancak yeterli olmadı. Kızlarımız karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşıyaka koleji puanını 9’a yükselterek zirve ortağı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.