Karşıyaka Koleji Kadın FK şov: 3-1

MERVE TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU, SÜMEYYE NOKTAYI KOYDU

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Koleji, Avni Kalkavan Sahası’nda Bursa Soğanlıspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan kızlarımız Merve Şıkkibar ile öne geçti. Şıkkibar tecrübesini konuşturarak 2. golü de kaydetti. Daha sonrasında sahaneye Sümeyye Yener çıktı. Sümeyye takımının son golünü attı ve ilk devre 3-0 Karşıyaka Koleji’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Bursa Soğanlıspor maçın son dakikalarında golü buldu ancak yeterli olmadı. Kızlarımız karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşıyaka koleji puanını 9’a yükselterek zirve ortağı oldu.