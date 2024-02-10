10 Şub 2024 - 14:27- Spor G:

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimizden Karşıyaka Koleji Kadın Futbol Takımı, sahasında konuk ettiği Bursa Soğanlıspor’u 3-1 mağlup etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1 mask
Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1
Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1
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MERVE TECRÜBESİNİ KONUŞTURDU, SÜMEYYE NOKTAYI KOYDU

TFF Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Koleji, Avni Kalkavan Sahası’nda Bursa Soğanlıspor’u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan kızlar, 6.dakikada Merve Şıkkibar ile öne geçti. Genç oyuncu tecrübesini konuşturarak 2. golü de 25.dakikada kaydetti. 45.dakikada sahneye çıkan Sümeyye Yener skoru adeta ilk yarıda tayin etti: 3-0. İlk devre 3-0 Karşıyaka Koleji’nin üstünlüğü ile tamamlandı. Bursa Soğanlıspor maçın son dakikalarında golü buldu, ancak yeterli olmadı. Karşıyaka karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşıyaka Koleji puanını 9’a yükselterek zirve ortağı oldu.

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1

Karşıyakalı Kadınlar şov yaptı: 3-1
# oldu

10 Şub 2024 - 14:27 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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