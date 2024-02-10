Muhtar Adayı Eraslan projelerini anlattı!

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Muhtar Adayı olan 1966 doğumlu İSU Genel Müdürlüğü emeklisi Eraslan projelerini açıkladı. 28 Haziran Mahallesi doğumlu, 4 çocuk babası Eraslan, gazetemize verdiği röportajda seçildiği taktirde gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerinden bahsetti.

MAHALLE MECLİSİ KURACAK!

Mahallelinin fikirlerini önemseyen ve fikir birliği ile hareket etmek istediğini dile getiren Eraslan, “50-60 kişilik bir Mahalle Meclisi oluşturacağım. Her sokaktan bir kişi iki kişi üç kişi ile oluşturulmuş Mahalle Meclisi ile herkesin fikrini almış olup sağlıklı iletişim ile mahallelinin istekleri doğrultusunda kararlar alınmasını sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

20 YILDIR MAHALLEYE ÇİVİ ÇAKILMADI

Geçen seçimde de aday olduğunu ve 250 oyla kaybettiğini açıklayan Eraslan, “Bu seçim önceki seçime oranla daha rahat bir seçim olacak gibi görünüyor. 28 Haziran Mahallesi’nin şu anki Muhtar’ı 20 senedir mahalleye daha bir tane çivi çakmadı. Mahallemize bir artısı yok. Geçen seçimde de ben adaydım, bana muhalif olanlar oyumu 500 oy alarak bölen üçüncü bir aday çıkardılar. 250 oy ile seçim kaybetmiştik” dedi.

ERARSLAN’IN VAATLERİ

Eraslan’ın seçildiği takdirde yerine getireceği vaatleri:

Eski İstanbul Yolu’ndaki yol ayrımının düzenlenmesi,

28 Haziran Mahallesi’nin ihtiyacı olan semt pazarının yapılması,

Elektrik, su ve altyapı sorunlarının çözülmesinin takipçisi olunması,

Öğrencilere burs verilmesi için gerekli olan çalışmaların yapılması,

Yaşlılık hizmetleri ve ihtiyacı olan kişilerin sorunları ile birebir ilgilenilmesi,

Sağlık ocağı için belirlenen yerin uygun bir yer olamamasından dolayı değiştirilmesi konusunda gerekli çalışmalar,

50-60 kişilik bir mahalle Meclisi oluşturup mahallelinin fikirleri ile hareket edilmesi,

Mahallenin belirli noktalarına güvenliği sağlamak amacıyla güvenlik kameraları yerleştirilmesi.

ERASLAN’IN AZA LİSTESİ

İzmit 28 Haziran Mahallesi Muhtar adayı Cengiz Eraslan'ın azaları:

Cenk Güler, Apdul Kadir Kazdal, Ayhan Kocatürk, Kadir İşcan, Emrah Aktaş, Erkan Topçu, Ertuğrul Coşkun, Burak Deşat