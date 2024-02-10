ERDOĞAN'DAN 'DOĞAL GAZ DESTEĞİ! AÇIKLAMASI!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak’taki Madenci Anıtı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

'DOĞAL GAZ DESTEĞİ' AÇIKLAMASI!

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"9 ay önce 20 Nisan tarihinde gelmiştim. Karadeniz doğalgazını resmen devreye almanın gururunu yaşamıştık. Ücretsiz doğal gaz desteğimizi sürdürüyoruz. İlk ay konutlardan hiçbir ücret almadık.Vatandaşlarımızın doğal gaz faturasını biz ödedik. 11 ay boyunca konutlarda kullanılan 25 m3'lük doğal gaz bedelinin bilabedel olacağını söyledik. Bu uygulamayı Nisan 2024'e kadar devam ettireceğiz. Vatandaşa 84 milyar destek sağlamış olacağız.

Kendi gemilerimizle sismik arama çalışmaları devam ediyor. Zonguldak'ı kömürden sonra doğalgazın merkezi haline getirmekte kararlıyız. Enerjide tam bağımsızlığı yakalamak en önemli hedefimiz. Türkiye'nin enerji güvenliğini garanti edecek hamleleri hayata geçiriyoruz.

Karadeniz doğalgazının ardından Gabar'da bulduğumuz petrol bu atılımlardan biriydi. Muhalefet bu keşfimize de bir kulp takmıştı. Milletin sevincine ortak olmak yerine alaya almışlardı. Muhalefetin burun kıvırdığı Gabar'daki petrol kuyumuzun günlük üretimi bugün itibariyle 35 bin varili geçti. 2024 sonunda Gabar'da günlük üretim miktarının 100 bin varile çıkmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem petrol hem doğalgaz hem madende yeni müjdeler vermeyi ümit ediyoruz.

Kaynak: CUMHURİYET