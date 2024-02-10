CHP Kartepe İlçe eski yöneticilerinden ve 3 çocuk annesi olan Nuray Kılıçalan’ın cenazesi Emekevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
CHP eski yöneticilerinden Nuray Kılıçalan hayatını kaybetti
Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi adresinde ikamet den eski Uzunçiftlik Belediyesi’nden emekli merhum Ahmet Kılıçalan’ın eşi Nuray Kılıçalan (60) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.