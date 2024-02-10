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CHP eski yöneticilerinden Nuray Kılıçalan hayatını kaybetti

Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi adresinde ikamet den eski Uzunçiftlik Belediyesi’nden emekli merhum Ahmet Kılıçalan’ın eşi Nuray Kılıçalan (60) beyin kanaması nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP eski yöneticilerinden Nuray Kılıçalan hayatını kaybetti mask
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CHP Kartepe İlçe eski yöneticilerinden ve 3 çocuk annesi olan Nuray Kılıçalan’ın cenazesi Emekevler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.
# Kartepe, chp

10 Şub 2024 - 15:21 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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