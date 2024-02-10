Evli ve 6 çocuk babası olan Tayfun Geniş’in cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
İşçi emeklisi Tayfun Geniş kansere yenildi
İzmit Doğan Mahallesi 3. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Tayfun Geniş (83) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.