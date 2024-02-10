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İşçi emeklisi Tayfun Geniş kansere yenildi

İzmit Doğan Mahallesi 3. Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Tayfun Geniş (83) pankreas kanseri nedeniyle vefat etti.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İşçi emeklisi Tayfun Geniş kansere yenildi mask
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Evli ve 6 çocuk babası olan Tayfun Geniş’in cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

10 Şub 2024 - 15:29 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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