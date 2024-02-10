Hekimler Gazze için toplandı

Kocaeli'de Hekimler İnsiyatifi olarak toplanan doktorlar ve tıp öğrencileri sessiz yürüyüş eylemi için Sabri Yalım Parkında toplandı. Hekimler adına Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan Hekim Muhlis Durmaz yaptı. Durmaz "Sözlerimize başlarken bundan tam bir yıl önce meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah bize böyle bir felaketi tekrar göstermesin. Ve yine, terörle mücadelede şehit verdiğimiz asker ve polislerimizi şükranla anıyor, rahmet diliyoruz. Terörün örgütüne de devletine de karşı olduğumuzu haykırıyoruz.

TEKRAR TEKRAR

Terör devleti İsrail’in, Filistin’de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim’den bu yana daha da şiddetlenerek tam 126 gündür, soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlarda, bütün dünyanın gözü önünde devam ediyor. Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor.

GAZZE'NİN İHTİYAÇLARINA DEĞİNDİLER

İsrail ordusunun yaptığı 2 bini aşkın katliamda; 27 bin Filistinli şehit edildi. Bunlardan 12 bini çocuk 8 bini kadın. 360 bin ev yıkıldı. 2 milyon kişi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı. Yine de meslektaşlarımız, sağlık çalışanları; elektriksiz, susuz, oksijensiz ilaçsız şartlarda tedavi vermek için destansı biçimde mücadele ediyor. Gazze’ye giren su vanaları kapatıldı. Tarlalar bombalanıyor. Gazze’ye açılan tek kapı Refah Kapısı abluka altında, insani yardımlara geçit vermiyor.