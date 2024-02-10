Merkez'de 97 m² daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/115169 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/115169 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Merkez İlçe, Ş. DURHASAN Mahalle/Köy, 214 Ada, 14 Parsel, B blok, 1. katı, 1.giriş 3 Nolu Bağımsız Bölümtaşınmazın "1/1000 ölçekli, 13.03.2014 tarihli 1/1000 ölçekli İzmit Uygulama İmar Planı dahilinde; TAKS: 0,35 KAKS: 1,05 Ayrık Nizam, H:9,50 (3 kat), "Konut Alanı" Ön/Yan/Arkabahçe çekme mesafesi: 5/3/3 şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir.İzmit İlçesi, Ş. Durhasan Mahallesi, 214 Ada 14 Parsel batıda İskefiye Sokağa, kuzeyde Behram, Doğuda Sultan Murat Caddesine cepheli ve diğer cephelerinde ise komşu parseller ile çevrilidir.Taşınmaz, Sultan Murat Caddesi 61 kapı numaralı Zambak Sitesi B-2 Blok dahilinde, 1. katta yer almaktadır.Taşınmazın yakın çevresinde İzmit Otogarı, Otogar Tramvay Durağı, İzmit Otizm Spor Kulübü, Seymen Koleji yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsat 14.08.2006 Tarih 2006/44 NoluYeni Yapı Ruhsatı mevcuttur.YAPI RUHSATI: Tadilatlı Yapı Ruhsat 22.12.2008 Tarih 104 NoluTadilatlı Yapı Ruhsatı mevcuttur. MİMARİ PROJE: 30.04.2009 tarih onaylıkat irtifakına esas mimari projesi Tapu Web Sisteminden dijital Arşivden temin edilmiş olup, konum teyidi, alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Yapı Kullanma İzin Belgesi 22.07.2013 Tarih 612 Nolu Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcuttur.(Veriliş Amacı: İskan Belgesi: 3 Bağımsız Bölüm Nolu Mesken = 139,00 m² /Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı: 12 / Toplam Alan =1.974,00 m²/ Yapının Yol Kotu Altı Sayısı: 1 / Yapının Yol Kotu Üstü Sayısı: 3 / Yapının Toplam Kat Sayısı:4 / Yapının Sınıfı/Grubu: 3/A, olarak düzenlenmiştir.? Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu B Blok; 1 bodrum + zemin + 2 normal + Çatı Piyesinden oluşmaktadır. Taşınmaz parseli üzerinde yer alan site dahilindeki A Blokta 6 Adet mesken, B Blokta 12 adet mesken, C Blokta 12 adet mesken olmak üzere site toplam 30 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, betonarme tarzında, 3A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.B Blok 5 katlı, 12 bağımsız bölümden oluşmaktadır. B Blok B Girişi mimari projesine göre;Sultan Murat Caddesi üzerinden doğu cepheden zemin kattan sağlanmaktadır.

Kat irtifakına Esas Mimari projesine göre; B Bloğun 1. Bodrum katında otopark, Zemin katında A ve B Blok Girişleri, herbir girişte 2'şer adet mesken, 1. Normal Katında herbir girişte 2'şer adet mesken, 2. Normal ve Çatı Piyesinde her girişte 2'şer adet dubleks meskenden oluşmaktadır.Binada asansör bulunmamaktadır.Binada ısınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.Bahçe peyzajı tamamlanmıştır.Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. Ana girişi çelik doğramadır. Taşınmazın yer aldığı bina 17 yaşındadır. Taşınmaz site şeklinde realize edilmiştir.Taşınmazın kapalı otopark alanı bulunmaktadır.Toplu taşıma araçlarının güzergahına yakın olması ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok, B Giriş, 1. Normal kat, 3 nolu Mesken); Taşınmaz Mesken nitelikli ve 1. Normal katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzey ve doğu cephelidir. B Blok Girişleri kat irtifakına esas mimari projeye göre zemin kattan sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz mahallinde 1. normal katta 3 bağımsız bölüm nolu, 3 kapı numaralı Mesken vasıflı taşınmazı halihazırda mal sahibi tarafından daire olarak kullanmaktadır.Taşınmaz kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre; 1. Normal katı: net 88,02 m² + 9,54balkon, toplam net 97,56 m² alana, brüt 109 m² alana sahiptir. Dairenin dış kapısı çelik doğramadır.Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemidir.

Adresi : Alikahya Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Zambak Sitesi, B-2 BlokNo:61 D:3 İzmit / Kocaeliİzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 109 m2

Arsa Payı : 6/200

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 14:50

26/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.