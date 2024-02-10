Merkez'de 30 m² ofis icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/2859 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/2859 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Merkez İlçe, ÇAYIRKÖY Mahalle/Köy, ALTINCIOĞLU Mevkii, 177 Ada, 2 Parsel, 122 Nolu Bağımsız Bölüm İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ?Kentsel Çalışma Alanı? kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılanma koşulları Emsal (Kat Alanı Katsayısı) : 1,80 ? Hmax:6 Kattır. Taşınmaz İzmit Belediyesi sınırları içerisinde olup alanı 4.112,56 m² dir.Taşınmaz idari yerleşim olarak Yeşilova Mahallesi, Zeynel sokak, Dış kapı no: 7 posta adresinde yer almaktadır. D-605 İzmit-Kandıra Karayolunun 110 metre batısında, TEM Otoyolunun 60 metre güneyindedir. Yarbay Refik Cesur Ortaokulu'nun 440 metre güney-doğusunda, Kocaeli Fen Lisesi'nin 700 metre batısında bulunmaktadır. Meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut ve işyeri yapılaşmaları ile eğitim ve dini tasisler mevcuttur.Ana arter ve toplu taşım güzergâhı olan Yeşilova caddesine yakın mesafede olduğundan ulaşım imkânlarından yararlanma bakımından ortalama düzeydedir. Parselin topoğrafik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur. 177 ada 2 parsel 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşan Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapılmış imar parselidir. Dava konusu Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, 177 Ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 10.04.2018 tarih ve232 sayı ile ruhsatlı, betonarme kaskas yapı sistemi ile yapılmış 9 katlı (2 bodrum+zemin+5 normal kat+çatı) Truva Rezidans binası bulunmaktadır. Binanın 2.ve 1.bodrum katında kapalı otopark ve sığınak, zemin ve normal katlarında ofisler bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz ofis nitelikli,4/960 arsa paylı, 3.kat, 122 nolu bağımsız bölümdür. Ofis içerisinde ofis alanı, yönetici odası, mutfak, wc ve balkon bulunmakta olup kullanım alanı ruhsatlı projesine göre net 30,00 m², brüt 55,00 m² dir. Giriş kapısı ahşap kapı, pencere doğramaları PVC'dir. Ofis içerisi natamam olup, yer döşemeleri bulunmamakta, Wc içerisinde evye, batarya ve lavabo bulunmamaktadır.

Adresi : Yeşilova Mahallesi, Zeynel Sokak, Dış Kapı No: 7 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 4.112,56 m2

Arsa Payı : 4/960

İmar Durumu :yukarıda açıklandığı gibidir

Kıymeti : 1.540.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidatta olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2024 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2024 - 13:33

09/01/2024