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Resmi Gazete'den yoğurt kararı!

Taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişiklik yapıldı. Fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Resmi Gazete'den yoğurt kararı! mask

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Bu değişiklik ile taklit ve tağşişi engellenmek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Kaynak: CUMHURİYET
# büyük, TÜRK, gıda

10 Şub 2024 - 16:14 - Gündem

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