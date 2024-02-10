Resmi Gazete'den yoğurt kararı!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Bu değişiklik ile taklit ve tağşişi engellenmek, tüketicilerin yanıltılmasını önlemek amacıyla fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Kaynak: CUMHURİYET