10 Şub 2024 - 16:15- Ekonomi G:

Bakan Yumaklı açıkladı: Hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesabına aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı açıkladı: Hesaplara yatırıldı mask

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin hesabına tarım destekleme ödemesinin yatırıldığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 milyar 492 milyon 767 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kaynak: CUMHURİYET
# medya

10 Şub 2024 - 16:15 - Ekonomi

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