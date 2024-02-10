10 Şub 2024 - 16:19- Spor G:

Kocaelili Doğukan, 1984 Muşspor'a imzayı attı

Muş'un köklü kulüplerinden olan 1984 Muşspor, Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi Doğukan Kaya ile anlaştı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kocaelili Doğukan, 1984 Muşspor'a imzayı attı mask
Kocaelili Doğukan, 1984 Muşspor'a imzayı attı
Haber albümü için resme tıklayın

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Doğukan Kaya'nın Muş ekibinin formasını giyeceği belirtildi. 2022 yılında  Kocaelispor'dan MKE Ankaragücü'ne transfer olan yetenekli kaleci, sarı-lacivertli formayı sadece 1 resmi maçta giydi. MKE Ankaragücü, Doğukan Kaya'nın daha fazla saha deneyimi kazanması ve gelişimi için 1984 Muşspor’a kiraladı.

Öte yandan dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren 1984 Muşspor yetilileri ise bu hamle ile hem kaleci pozisyonunu güçlendirmek hem de sezon sonuna kadar daha rekabetçi bir kadro oluşturmak adına Doğukan Kaya'yı kadrolarına kattığını belirtti. Bu transferin, genç yeteneklerin gelişimine ve alt liglerdeki takımların güçlenmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Kocaelili Doğukan, 1984 Muşspor'a imzayı attı

Doğukan Kaya kimdir?

Doğukan Kaya, 16 Ocak 2000 tarihinde Kocaeli şehrinde doğdu. 1,91 boyunda olan kaleci sağ ayağını kullanıyor. MKE Ankaragücü takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılan Kaya’nın MKE Ankaragücü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitiyor. Futbolcunun bonservis değeri 100 bin Euro.
# ifade, transfer, euro, Kocaelispor

10 Şub 2024 - 16:19 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.071.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL