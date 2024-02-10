Memleket Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir adayı belli oldu!

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek seçimde öncesinde siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Birçok siyasi parti bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için adaylarını açıklamıştı. Memleket Partisi aday belirleme çalışmaları doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Memleket Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı Çayırova İlçe Başkanı Ünal Karasağız oldu. 2023 genel seçimlerinde Memleket Partisi’nden Kocaeli Milletvekili adayı olan Ünal Karasağız, bu kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterildi.

ÜNAL KARASAĞIZ KİMDİR?

Karasağız; 2014’te Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği, 2016’da Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, 2017’de İstanbul Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü, 2018’de Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü, 2019’da Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2020’de Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü, 2023’te Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü’nden mezun oldu. 2014’te özel bir şirkette mühendis olarak profesyonel iş hayatına atıldı. 2015’te kurucu ortağı olduğu Huk Yapı Eğitim Danışmanlık firmasında genel müdürlük görevini üstlendi. 2018’de kurduğu Altın Oran İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı.