Çarptığı yaya öldü, motosikletli ise ağır yaralandı

Kaza, Şehitler Mahallesi D130 Karayolu geçişi İskele Işıklar mevki İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden M.F.V. idaresindeki 67 ACJ 074 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarpıştı. Savrulan motosiklet önce bir taksi durağına ait tabelaya ardından kaldırımda bekleyen İsmail Zengin’e (45) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İsmail Zengin 10 metre savrulurken, M.F.V. taksi durağının tabelasına sıkıştı. Feci kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle M.F.V. sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan M.F.V. ağır yarlı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde ise İsmail Zengin’in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, M.F.V’nin kaskı ve ayakkabısı çarptığı tabelanın, İsmail Zengin’e ait ayakkabının ise motosikletin yanında olduğu görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından İsmail Keskin’in cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Tedavi altına alınan alınan M.F.V’nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.