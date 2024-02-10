Kocaeli Şehir Hastanesi güvenlik personeli alacak!

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre ISS Tesis Yönetim Hizmetleri Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’nde görevlendirmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ortaöğretim en fazla yüksek lisans mezunu olması şartıyla 1 yıl süreli 25 güvenlik personeli istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.