İnci Taneleri'nin yapım şirketi özür diledi

Son günlerin konuşulan dizisi İnci Taneleri'nin 3. bölümünde yer alan bir hata, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Dizide, Ferdi Tayfur'un seslendirdiği "Hatıran Yeter" şarkısının sözlerinin de Tayfur'a ait olduğu belirtildi.

Ancak bu bilginin yanlış olduğu ortaya çıktı. Şarkının sözleri usta şair Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi ise Yılmaz Tatlıses'e ait.

Dizinin yapım şirketi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hatayı kabul etti ve şu ifadelere yer verdi:

"İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses'e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz"

TAYFUR'UN KIZI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu arada Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, dizide şarkının Serkan Kaya'nın sesinden yayınlanmasına tepki göstermişti.

Babasının okuduğu Hatıran Yeter şarkısının çalınması gerektiğini söyleyen Tayfur, "İnci Taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Ben de kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bir sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter'i bir başka araba sahnesinde Serkan Kaya'dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" ifadelerini kullanmıştı.