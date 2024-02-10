Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Bulvarı’nda düzenli olarak devriye geziyor. Bu devriye esnasında ekipler, hafta boyunca annesinin kontrolünden çıkan 5 çocuğu bularak ailesine kavuşturdu. Büyükşehir’in deneyimli ve dikkati zabıta ekipleri, annesini kaybettiği için korku içinde olan çocukları önce sakinleştirdi. Ekipler tarafından emniyet ve güven altına çocukların daha sonra polis yardımıyla ebeveynlerine ulaşıldı. Çocuklarına kavuşan aileler büyük mutluluk yaşadı.
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Kayıp 5 çocuk ailesine kavuştu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görevli zabıta ekipleri kaybolan 5 çocuğu ailelerine teslim etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.