Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0

KIYASIYA MÜCADELE
Kocaeli 2 Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çenesuyu Plajyoluspor ile Çayırtepe Gençlikspor, Avni Kalkavan sahasında bir araya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Çenesuyu Plajyoluspor 1-0 kazandı. Çenesuyu, aldıkları bu galibiyet ile 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya çıkararak yoluna devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.