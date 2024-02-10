- Spor

Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0

Amatör Lig 2. Küme A Grubu’nda mücadele eden Çenesuyu Plajyoluspor, rakibi Çayırtepe Gençlikspor’u 1-0 mağlup etti

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0 mask
Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0
Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0
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KIYASIYA MÜCADELE

Kocaeli 2 Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çenesuyu Plajyoluspor ile Çayırtepe Gençlikspor, Avni Kalkavan sahasında bir araya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Çenesuyu Plajyoluspor 1-0 kazandı. Çenesuyu, aldıkları bu galibiyet ile 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya çıkararak yoluna devam etti.

Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0
Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0

Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0

10 Şub 2024 - 18:10 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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