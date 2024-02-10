Çenesuyu Plajyoluspor’dan 2’de 2: 1-0

KIYASIYA MÜCADELE

Kocaeli 2 Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Çenesuyu Plajyoluspor ile Çayırtepe Gençlikspor, Avni Kalkavan sahasında bir araya geldi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı karşılaşmayı Çenesuyu Plajyoluspor 1-0 kazandı. Çenesuyu, aldıkları bu galibiyet ile 2’de 2 yaptı ve puanını 6’ya çıkararak yoluna devam etti.