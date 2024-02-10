AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürselspor futbolcuları ile yemek programında bir araya geldi. Programda futbolculara maçlarını izleyeceğine dair söz veren Çetinkaya, İlçe stadyumuna giderek Karamürselspor Başkiskele Belediye spor maçını izledi. Kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maç izleyen Mesut Çetinkaya, Başiskele Belediye Sporu 3-2 yenen Karamürselsporlu futbolcuları ve yöneticileri tebrik etti.