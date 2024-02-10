10 Şub 2024 - 18:17- Siyaset G:

AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek

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AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek mask
AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek
AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek
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AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürselspor futbolcuları ile yemek programında bir araya geldi. Programda futbolculara maçlarını izleyeceğine dair söz veren Çetinkaya, İlçe stadyumuna giderek Karamürselspor Başkiskele Belediye spor maçını izledi. Kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maç izleyen Mesut Çetinkaya, Başiskele Belediye Sporu 3-2 yenen Karamürselsporlu futbolcuları ve yöneticileri tebrik etti. 
# Başiskele, AKP, Spor

10 Şub 2024 - 18:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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