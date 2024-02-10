AKP Belediye Başkan adayı Çetinkaya'dan Karamürselspor'a destek

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Karamürselspor futbolcuları ile yemek programında bir araya geldi. Programda futbolculara maçlarını izleyeceğine dair söz veren Çetinkaya, İlçe stadyumuna giderek Karamürselspor Başkiskele Belediye spor maçını izledi. Kulüp yöneticileri ve ekibi ile birlikte maç izleyen Mesut Çetinkaya, Başiskele Belediye Sporu 3-2 yenen Karamürselsporlu futbolcuları ve yöneticileri tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.