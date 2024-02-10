Bolu’da havayı galibiyetle ısıtın!

Kocaelispor, yarın saat 16.00’da Boluspor ile deplasmanda mücadele edecek. 575 taraftarımızın seyredeği karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu’nda başlayacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz kritik bir maça çıkacak. Douglas Tanque’nin yokluğunda ilk 11’de Christian Kouakou’nun oynaması bekleniyor. Sakatlığı geçtiğimiz hafta sona eren Oğuz Ceylan’ında Boluspor maçında görev alabileceği öğrenildi. Taraftarlarımız, soğuk havada galibiyetle ısınmak istiyor. Temsilcimiz ise serisini devam ettirme peşinde.
Boluspor - KOCAELİSPOR
SAAT: 16.00
STAT: Bolu ATATÜRK Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi
YAYIN: Bein Sport Max, TRT Spor, Kocaeli Gazetesi ( Canlı Anlatım)
KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR
Gökhan Değirmenci
Yusuf Abdioğlu
Emir Ortakaya
Oğuz Ceylan
Atila Turan
Vukovic
Reis Amaral
Daniel Candeias
Giorgi Beridze
Ramil Şeydayev
Christian Kouakou
BOLUSPOR MUHTEMEL ONBİR
Çağlar Akbaba
Anıl Koç
Oulare
Posmac
Onur Ulaş
Batuhan İşçiler
Tunahan Çiçek
Oğuz Güçtekin
Diarrassouba
Avramovski
İsgardarli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.