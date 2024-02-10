Bolu’da havayı galibiyetle ısıtın!

Kocaelispor, yarın saat 16.00’da Boluspor ile deplasmanda mücadele edecek. 575 taraftarımızın seyredeği karşılaşma Bolu Atatürk Stadyumu’nda başlayacak. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz kritik bir maça çıkacak. Douglas Tanque’nin yokluğunda ilk 11’de Christian Kouakou’nun oynaması bekleniyor. Sakatlığı geçtiğimiz hafta sona eren Oğuz Ceylan’ında Boluspor maçında görev alabileceği öğrenildi. Taraftarlarımız, soğuk havada galibiyetle ısınmak istiyor. Temsilcimiz ise serisini devam ettirme peşinde.

Boluspor - KOCAELİSPOR

SAAT: 16.00

STAT: Bolu ATATÜRK Stadyumu

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

YAYIN: Bein Sport Max, TRT Spor, Kocaeli Gazetesi ( Canlı Anlatım)

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR

Gökhan Değirmenci

Yusuf Abdioğlu

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Vukovic

Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Ramil Şeydayev

Christian Kouakou

BOLUSPOR MUHTEMEL ONBİR

Çağlar Akbaba

Anıl Koç

Oulare

Posmac

Onur Ulaş

Batuhan İşçiler

Tunahan Çiçek

Oğuz Güçtekin

Diarrassouba

Avramovski

İsgardarli