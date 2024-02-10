Belediye İş Hanı'nda genel kurul! Gündem kentsel dönüşüm, asayiş sorunları..

İzmit'in en eski iş merkezlerinden biri olan Belediye Çarşı İş Hanı’nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Belediye İş Hanı B Blok'ta düzenlenen 12 maddelik Genel Kurul'da, yönetim kurulu seçimleri de gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Sedat Budak’ın, Katip Üyeliğini ise Nusret Özcan’ın yaptığı Genel Kurul’un en önemli gündem maddesi ise Belediye İş Hanı'nın kentsel dönüşüme girmesi konusu oldu. Konuyu gündem maddesine almak üzere öneride bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akpınar’ın konuşması sırasında ise kat malikleri arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından kentsel dönüşüm konusunun gündem maddesine alınması oy birliği ile kabul edildi.

AKPINAR: BÜYÜKŞEHİR İLE GÖRÜŞTÜK

Maddenin görüşülmesi öncesi kat maliklerini bilgilendiren Erhan Akpınar, "Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi ve yapı firmaları ile görüştük. Yönetmeliğe göre 4 kat izin veriliyor. 4 kat yapılırsa karşılığı olmuyor. Bina verilip müteahhite karşılığında daire verecek gibi bir durum yok. Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde yapılması için ileriye dönük çalışmaları var. Sürecin takipçisi olacağız. Hepimiz binamızın yenilenmesini isteriz ama şartlara uygun değil. Yapım yılına göre de en sağlam binalardan" dedi.

AKTAŞ: BİNA RİSK TAŞIYOR

Madde üzerinde söz alan kat maliklerinden Adnan Aktaş, “7. katta beton çürümüş vaziyette. Olası Marmara Depremini düşününce bir an önce kentsel dönüşüme girmelidir bu iş hanı. Ben bir eğitimci olarak bu bina risk taşıyor diyorum. Ben kentsel dönüşümden yanayım” dedi.

YALÇIN: MANTIĞINI ANLAMIYORUM

Kat maliklerinden Hakkı Yalçın ise, “Kentsel dönüşüm mantığını anlamıyorum. Üst katlar işlemiyor diye bu binayı yıkıp yeniden yapmanın anlamı yok. Her 40 yaşındaki binayı yıkacaksak bu iş çok zor” ifadelerini kullandı.

ULUMAN: ASAYİŞ SORUNU ÇÖZÜLMELİ

Denetim kurulu raporunu okuyan Denetim Kurulu Başkanı Avukat Metahan Uluman “Pompalı silahla bir saldırı oldu iş hanında. Bu asayiş sorunun çözülmesi gerekiyor. Saat 22:00’den sonra giriş çıkış yasaklanmıştı ama uygulanmıyor. Güvenlik görevlisinin yoğun mesai saatleri var. Bir güvenlik görevlisinin daha alınmasını talep ediyorum” dedi.

AKPINAR: BORCUMUZ KALMADI

İş hanının borçlarının ödendiğini söyleyen Erhan Akpınar, “Güvenlikçi sayımız üçtü. Biri emekli oldu. Asgari ücretle güvenlikçi bulamıyoruz. İŞKUR’a ilan verdik. En kısa sürede bir güvenlik görevlisi daha işe alacağız. Biz 10 yıllık geriye dönük borç ödedik, SGK ve vergi borçları dahil. 2023 yılının sonu itibariyle geçmişe dönük 1 TL borcumuz kalmadı. Aidatlarımız metrekareye 35,5 lira olacak. Asgari ücrete ara zam gelmesi halinde sizlerden yetki isteyeceğiz. Bu iş hanı bundan sonra kendisini toparlayacak. Fiber altyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Ana hat yapıldı. Katlara çıkacak” ifadelerini kullandı.

CAN: KATLARA GÖRE DEĞERLENDİRİLSİN

Aynı zamanda Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı da olan kat maliklerinden Muharrem Can, aidat ücretlerinin katlara göre farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda adaletli davranılması gerektiğini ifade etti. Can, “Nasıl vergide adalet diyorsak bu konuda da böyle davranmalıyız” dedi.

AİDATLAR BELİRLENDİ

Belediye Çarşı İş Hanı’nda aidatlar, metrekare başına 35 lira olarak oy çokluğu ile onaylandı. Asansör bakımı için ise 250 bin TL ek bütçe talebi oy çokluğu ile kabul edildi. Genel Kurul sonucu Belediye İş Hanı’nın yönetim kurulu başkanlığına yeniden Erhan Akpınar seçildi.

YÖNETİM KURULU

Erhan Akpınar

Hakan Yeşil

Muharrem Can

DENETİM KURULU

Metahan Uluman

Adnan Aktaş

İsmail Uslu