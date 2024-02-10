AKP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 yurttaş yaralandı.
AKP İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.Kurum, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.
Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır.
Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.