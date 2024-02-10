Çetinkaya'dan Erengül'e vefa ziyareti

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AKP'nin ilk seçilmiş belediye Başkanı ünvanına sahip Mustafa Erengül'ü ziyaret etti.
Ereğli Mahallesinde gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Erengül'ün siyasi görüş ve fikirlerini alan Mesut Çetinkaya, Karamürsel için hedeflediği projeleri hakkında da bilgi verdi. Mustafa Erengül, Mesut Çetinkaya ve ekibine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.
AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AKP'nin ilk seçilmiş belediye Başkanı ünvanına sahip Mustafa Erengül'ü ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.