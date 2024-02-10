10 Şub 2024 - 19:12- Siyaset G:

Çetinkaya'dan Erengül'e vefa ziyareti

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Çetinkaya'dan Erengül'e vefa ziyareti mask

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AKP'nin ilk seçilmiş belediye Başkanı ünvanına sahip Mustafa Erengül'ü ziyaret etti.
Ereğli Mahallesinde gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Erengül'ün siyasi görüş ve fikirlerini alan Mesut Çetinkaya, Karamürsel için hedeflediği projeleri hakkında da bilgi verdi. Mustafa Erengül, Mesut Çetinkaya ve ekibine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.
# AKP, ziyaret

10 Şub 2024 - 19:12 - Siyaset

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