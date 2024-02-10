Çetinkaya'dan Erengül'e vefa ziyareti

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, AKP'nin ilk seçilmiş belediye Başkanı ünvanına sahip Mustafa Erengül'ü ziyaret etti.

Ereğli Mahallesinde gerçekleştirilen ziyarette Mustafa Erengül'ün siyasi görüş ve fikirlerini alan Mesut Çetinkaya, Karamürsel için hedeflediği projeleri hakkında da bilgi verdi. Mustafa Erengül, Mesut Çetinkaya ve ekibine yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.