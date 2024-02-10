Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya Ereğli Çıpalı Konak Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi yöneticisi Erdi İpek ve gençler Başkan Adayı mesut Çetinkaya'yı karşıladı. Mesut Çetinkaya gençlerle ve Erdi İpek ile sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.