Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya Ereğli Çıpalı Konak Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi yöneticisi Erdi İpek ve gençler Başkan Adayı mesut Çetinkaya'yı karşıladı. Mesut Çetinkaya gençlerle ve Erdi İpek ile sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak hediye etti.