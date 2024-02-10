10 Şub 2024 - 20:55- Siyaset G:

Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye mask
Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye
Mesut Çetinkaya'dan çocuklara hediye
+1
Haber albümü için resme tıklayın

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya Ereğli Çıpalı Konak Millet Kıraathanesini ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çıpalı Konak Millet Kıraathanesi yöneticisi Erdi İpek ve gençler Başkan Adayı mesut Çetinkaya'yı karşıladı. Mesut Çetinkaya gençlerle ve Erdi İpek ile sohbet ettikten sonra çocuklara oyuncak hediye etti.
# ziyaret

10 Şub 2024 - 20:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.071.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL