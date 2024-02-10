Kan donduran cinayet: Hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi bulundu!

İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini (JASAT) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsı fiziki olarak takibe aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu şahıs, hamile anne ve 2 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulundu.

Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden zanlının, hamile kadınla ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. .K.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.