Kan donduran cinayet: Hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi bulundu!

İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini (JASAT) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsı fiziki olarak takibe aldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
İz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu şahıs, hamile anne ve 2 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulundu.
Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.
Cinayeti itiraf eden zanlının, hamile kadınla ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. .K.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.