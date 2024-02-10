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Kan donduran cinayet: Hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi bulundu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kan donduran cinayet: Hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi bulundu! mask

İhbar üzerine harekete geçen ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, olayla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timini (JASAT) görevlendirdi. JASAT ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu T.K. isimli şahsı fiziki olarak takibe aldı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu şahıs, hamile anne ve 2 çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukur içine gömülmüş halde bulundu.

Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden zanlının, hamile kadınla ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi. .K.’nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
# inceleme, tespit, araştırma

10 Şub 2024 - 22:30 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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