 ‘Leyla Hanım’ Arasta Park’ta  2 salonda eş zamanlı gösterime sunulacak

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası yarın akşam gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasında, eş zamanlı 2 salonda daha gösterim olacak.

“SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIZ”

Arasta Park’ta yer alan 2 salonda SDKM’deki gösterimle eş zamanlı olarak film İzmitlilerin beğenisine sunulacak. Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, “Gala gecemizin tadını çıkarmanız için ekstra salonumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Erken gelerek yerinizi almayı unutmayın. Gösterim ücretsizdir” ifadelerine yer verildi.