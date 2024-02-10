 ‘Leyla Hanım’ Arasta Park’ta  2 salonda eş zamanlı gösterime sunulacak

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası yarın akşam gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galasında, eş zamanlı 2 salonda daha gösterim olacak.
“SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYACAĞIZ”
Arasta Park’ta yer alan 2 salonda SDKM’deki gösterimle eş zamanlı olarak film İzmitlilerin beğenisine sunulacak. Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, “Gala gecemizin tadını çıkarmanız için ekstra salonumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Erken gelerek yerinizi almayı unutmayın. Gösterim ücretsizdir” ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.