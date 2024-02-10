İzmit Belediyesi ‘Leyla Hanım’ galası için SDKM önüne dev ekran yerleştirecek

İzmit Belediyesinin yapımcısı olduğu, Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin büyük galası yarın akşam gerçekleştirilecek. Saat 18.00’da Yahya Kaptan’da bulunan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde (SDKM) yapılacak olan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası için İzmit Belediyesinin tüm ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyorlar.
İZMİTLİLER LEYLA HANIMI İZLEYECEK
Ekipler yarın gerçekleştirilecek gala öncesinde SDKM önüne dev ekran kuracaklar. SDKM fuaye alanlarına yerleştirilecek 2 LED ekran ve televizyonlardan da aynı anda izlenebilecek. Ayrıca ‘Leyla Hanım’ Arasta Park’ta 2 salonda eş zamanlı gösterime sunulacak. Gösterimler ücretsiz olacak. Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senarya Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filmi yoğun katılımla İzmitlilerin beğenisine sunulacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.