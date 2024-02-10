İZMİT BÜYÜK GALA’YA HAZIR 

İzmit Belediyesinin öncülüğüyle Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip Leyla Atakan’ın hayatını konu alan ‘Leyla Hanım’ belgesel filmi gala programını yapıyor. Gala, geniş katılımla yarın saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yapılacak.

USTA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini İlke İşisağ’ın, Senaryo Danışmanlığını Gani Müjde’nin üstlendiği Leyla Hanım belgesel filminde Leyla Atakan’ı ünlü oyuncu Özge Borak canlandırıyor. Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer, Aylin Aras ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

İZMİTLİLER MERAKLA FİLMİ BEKLİYOR

Seçimlerdeki başarısıyla Türkiye’de doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşı ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatan dökü-drama türünde film için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gala programına tüm İzmit halkı davetli.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ OLACAK

Ekipler yarın gerçekleştirilecek gala öncesinde SDKM önüne dev ekran kuruyorlar. SDKM fuaye alanlarına yerleştirilecek 2 LED ekran ve televizyonlardan da aynı anda izlenebilecek. Ayrıca ‘Leyla Hanım’ Arasta Park’ta 2 salonda eş zamanlı gösterime sunulacak. Gösterimler ücretsiz olacak.