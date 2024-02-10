- Asayiş

Otobüs şoförünü öldürmüştü! Tutuklandı

Körfez ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Otobüs şoförünü öldürmüştü! Tutuklandı mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bir fabrikanın işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü Yılmaz Sınıksaran'ın (51) dün Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otobüsün jant kapağını değiştirdiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ölmesine ilişkin gözaltına alınan Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
# sağlık

10 Şub 2024 - 23:25 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.071.301 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL