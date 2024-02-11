6 Afgan, 2 kişinin önünü kesip bıçak ve kemerle saldırdı

Aksaray Şeyh Hamit Mahallesi 3306 Sokak'ta saat 17.00 sıralarında, iddiaya göre, Oğuzhan T. ile arkadaşı E.Y.B., Kılıçaslan Parkı'nda gezdikten sonra evlerine dönerken Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişinin saldırısına uğradı.

Saldırıda Oğuzhan T. bıçakla karnından, E.Y.B. ise gözüne aldığı kemer darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



SALDIRGANLARDAN 4'Ü YAKALANDI

Polis kaçan saldırganlardan 4'ünü yakalarken, 2'sinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

"ÖNÜMÜZÜ KESİP SALDIRDILAR"

Yaralılardan E.Y.B., "Yolda yürüyorduk, bir anda önümüzü kestiler. Arkadaşımı bıçakladılar ve bana da kemerle saldırdılar. Afganistan uyruklu 6 kişiydi. Daha sonra kaçtılar" dedi.